A Volandia l’incontro “Pan. Le origini, il presente e il futuro”

L’incontro in occasione dei 60 anni delle Frecce Tricolori

Appuntamento a Volandia, il Museo del Volo di Somma Lombardo. Sabato 30 aprile, alle 10 e 15 si terrà l’incontro “Pan. Le origini, il presente e il futuro” e in occasione dei 60 anni delle Frecce Tricolori.

La conferenza si apre con i saluti dell’avvocato Claudio Tovaglieri, presidente comitato scientifico. Introduce e modera il Gen. S.A. Giulio Mainini: “I sessant’anni della Pan”. Seguiranno gli interventi del Colonnello Pilota Assenzio Gaddoni, Presidente del Circolo della P.A.N.: “Mario Squarcina: un doveroso riconoscimento all’artefice delle Frecce Tricolori”. E ancora il professor Massimo Ferrari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con l’intervento “Nascita e sviluppo industriale del Fiat G91”. Del comandante Angelo Boscolo, ex solista PAN: “I miei ricordi da solista con il G91 Pony 10”, del Comandante Maurizio Guzzetti, ex solista PAN: “Il mio MB 339” e del Comandante Giacomo lannelli, pilota collaudatore Divisione Velivoli di Leonardo. Per informazioni: 0331.230007 e info@volandia.it.