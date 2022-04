Yvonne Beccegato sarà la candidata sindaco di “Cittadini per Sumirago”

La vicesindaco di Sumirago Yvonne Beccegato sarà la candidata di gruppo che intende portare avanti l’eredità del sindaco Croci. È lei la persona designata del gruppo “Cittadini per Sumirago” durante un’assemblea che ha visto il testa a testa tra due diversi profili.

La riunione che ha dato il via libera alla candidatura si è tenuta giovedì 14 aprile. I candidati designati erano Yvonne Beccegato attuale vicesindaco e Alberto Garzonio capogruppo consiliare di Cittadini per Sumirago. Il sindaco Croci si era incaricato di effettuare le consultazione tra i membri del gruppo.

Il risultato? Un perfetto testa a testa sbloccato in serata dall’annuncio di Garzonio per un passo indietro a favore della vicesindaco che così è stata ufficialmente designata per l’inizio della campagna elettorale verso le elezioni del 12 giugno.