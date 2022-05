Al Donegal pub di Gallarate arriva la troupe di Sky

Sarà forse la storicità del locale (27 anni compiuti poche settimane fa), sarà per il clima familiare che si respira. Fatto sta che il Donegal pub mercoledì si è trovato “invaso” da telecamere, microfoni e carrelli: Sky è venuta a Gallarate per girare (una parte) della serie “Sky Business Confidential”, arrivata alla seconda stagione.

«Noi avevamo fatto richiesta, come probabilmente migliaia di bar in Italia. E siamo stati scelti, anche se non sappiamo perché» racconta con un sorriso Tiziana Merlotti, che con il fratello Gianmaria ha aperto ventisette anni fa il locale (sempre rimasto “di famiglia”, con l’ingresso successivo anche della moglie di Gianmaria, Cristina Parachini) , nel centro dirigenziale-commerciale delle “Torri del Seprio”, più note come la “zona Sorelle Ramonda”.

Per un giorno dunque niente panini e birre a pranzo, ma invece un’invasione di strumenti di ripresa della troupe di Sky Business, la direzione del colosso editoriale che si occupa appunto dei clienti business, vale a dire bar, pub, ristoranti e simili. Migliaia di punti attrezzati Sky, di quelli che si riempiono in occasione delle partite di calcio o di altri grandi eventi sportivi. Da Pescara a Molfetta, da Ivrea a Gallarate, appunto: dopo la prima edizione, quella del 2022 vedrà protagonisti sei bar e sei hotel, con le storie raccontate in soggettiva, facendo parlare chi ogni giorno porta avanti le attività.

A margine della parte dedicata al locale ci sono anche altre riprese e così la troupe Sky si è affacciata anche in centro a Gallarate, per le riprese “di contorno” (e del resto si può ricordare, con orgoglio molto provinciale, che la piazza della basilica, dei portici e di San Pietro è sempre stata un bel soggetto per pubblicità e persino cinema).

La serie “Sky Business Confidential”, formata da mini documentari da un minuto e mezzo, andrà in onda a partire da luglio. , presentando appunto dodici “Ambassador”.

E così si potrà assaporare anche un po’ del clima del Donegal, con le sue calde atmosfere che da 27 anni rimandano (fin dal nome) all’Irlanda, alla birra, all’irish cofeee.