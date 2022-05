Il “Campionato del Verbano Derive 2022“

Si è risolta in una bella giornata di sport l’ACT 1 del Campionato del Verbano Derive, disputatosi il 29 maggio, a Verbania, sotto l’attenta regia organizzativa del Circolo Velico Canottieri Intra. Nonostante le condizioni meteo, più simili a una giornata di ottobre che a una di fine maggio, non fossero proprio ideali per delle regate, il programma dell’evento si è potuto svolgere regolarmente, con la Regata 1 alle ore 8.30 e a seguire la Regata 2. Nel Gruppo 2 ha vinto l’imbarcazione con Marco Ferrario al timone e prodiere Francesco Tropeano (Centrovela Sailing Team) davanti a Marco Monciardini (timoniere) e Luca Monciardini (prodiere), sempre per il Centrovela Sailing Team; terza piazza per Virginia Brunazzo (timoniere) e Vera Lavagno (prodiere) per l’Associazione Velica Monvalle.

Nel Gruppo 3 il migliore sulle due regate è stato il velista di casa Davide Biganzoli, davanti a Federico Fabbris (timoniere) e Federico Paolo Sessa (prodiere) per l’Associazione Velica Monvalle e a Zoe Gheller (timoniere) e Corinna Zerbini (prodiere), sempre per l’Associazione Velica Monvalle. Al termine delle regate si sono svolte le premiazioni: chiusura con un ricco buffet per tutti i partecipanti e simpatizzanti. Tanti sono stati i complimenti rivolti al CVCI per la splendida accoglienza a tutti i velisti che si sono cimentati nella prova. Il prossimo appuntamento con il Campionato del Verbano Derive sarà il 26 giugno a Caldè (act 2); a seguire il 17 luglio a Ispra (act 3), il 15 agosto a Maccagno (act 4), l’11 settembre a Cerro (act 5) e il 18 settembre sempre a Cerro (act 6).