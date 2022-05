De Tommaso comanda la Targa Florio dopo tre prove, Crugnola quarto

In un clima tutt’altro che siciliano fatto di pioggia, anche forte, e addirittura di nebbia fitta, la prima giornata della Targa Florio va in archivio con un varesino in testa. Si tratta di Damiano De Tommaso sulla Skoda Fabia della Cr Motorsport che dopo tre prove speciali “in altalena” comanda la classifica grazie soprattutto al successo sulla PS3. (foto AciSport)

De Tommaso, che era scattato in avvio alle spalle di Andrea Crugnola, aveva pagato dazio sul primo passaggio sulla “Cefalù” dove Fabio Andolfi (Fabia della Ms Munaretto) era stato imperiale, precedendo tutti e andando in testa. Il pilota di Ispra, con Giorgia Ascalone, ha però replicato da par suo e nella PS3 ha messo tutti in riga ed è potuto andare a riposarsi con 2″8 di vantaggio sul ligure già vincitore a Sanremo e con 4″2 su Giandomenico Basso (Hyundai i20 della Friulmotor) che non ha forse avuto acuti ma è stato molto costante.

Chi manca, per ora, dalla zona podio è Andrea Crugnola e questa è una notizia. Il pilota di Calcinate del Pesce (Citroen C3 FPF Sport) è partito molto forte vincendo – ed è la terza volta in tre gare – la power stage con la quale ha messo in cassaforte altri 3 punti per la classifica tricolore di cui è leader. Poi però i due passaggi sulla Cefalù hanno fatto scivolare indietro l’ex campione italiano: prima la mancanza di aderenza, poi un problema nella gestione della fanaliera lo hanno tenuto lontano dalla vetta. La notte arriva con “Cru” quarto, distaccato di 14″3 da De Tommaso: recuperare non è impossibile ma di certo – in assenza di incidenti e di guasti – non ci si aspettava questa posizione.

Non facile neppure l’esordio siciliano di Simone Miele, spiazzato come tanti da un clima completamente fuori dai canoni: il pilota di Olgiate Olona – Skoda Fabia/DreamOne Racing – è comunque appena fuori dalla top ten, 11° a 1’07″1 dal primo della classe. Miele è comunque atteso da un sabato più d’attacco dopo una prima giornata di approccio a una gara mai frequentata prima d’ora.

Sabato però i margini di errore sono praticamente nulli per tutti i concorrenti: la direzione gara ha infatti deciso di annullare i tre passaggi sulla “Scillato-Polizzi” a causa di detriti e fango che hanno invaso la sede stradale in seguito al maltempo delle ultime ore. Restano quindi solo sei (e non nove) prove speciali sui tratti “Tribune” e “Targa Florio”: taglio drastico ai chilometri mentre per il momento è confermato il punteggio finale assegnato ai concorrenti. Si comincia alle 8 del mattino mentre l’arrivo è confermato alle ore 20.

ENDURANCE: CLAMOROSA POLE DI ROVERA

Buone notizie dal Belgio dove Alessio Rovera ha colto una clamorosa pole position nella “6 Ore di Spa” per la classe LMP2 (prototipi), in una gara valida per il Mondiale Endurance (WEC). La Orica-Gibson del varesino, con Nielsen e Perrodo (team AF Corse), scatterà quindi alle spalle delle sole quattro vetture della classe regina. Semaforo verde alle ore 13 di sabato.