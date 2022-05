Esplode powerbank di un cellulare: 8 feriti in una scuola di Milano

Paura questa mattina, lunedì 30 maggio a Milano per l’esplosione di una “powerbank“, una batteria per la ricarica di cellulari custodita nello zaino di uno studente di un istituto superiore di via Carlo Valvassori Peroni a Milano.

L’allarme è scattato attorno alle 8.50. I feriti sono otto, sette studenti e un’insegnante, e secondo fonti sanitarie la più grave dei pazienti è una ragazzina di 17 anni ricoverata in codice rosso per via di un malore e portata al San Raffaele.

Fra gli altri feriti, due quindicenni, un maschio e una femmina entrambi di 15 anni sono stati portati al pronto soccorso De Marchi in codice verde per lievi sintomi da inalazione da fumo.

In tutto sul posto automedica, due ambulanze, e Polizia di Stato