Finte visite a domicilio, tentativi di truffa segnalati a Taino

Nuovi tentativi di truffa “porta a porta”, segnalati nel Basso Verbano.

Il comune di Taino ha messo in guardia i residenti dopo la segnalazione di un tentato raggiro da parte di persone che, telefonicamente, fissano appuntamenti per effettuare una visita otorinolaringoiatrica nelle case. La telefonata preavvisa che al domicilio si presenterà un medico. Si tratta in realtà dell’ennesimo tentativo di truffa, soprattutto ai danni di anziani, come altre già messe a segno nella zona e contro le quali le forze dell’ordine stanno facendo una campagna di sensibilizzazione.

La polizia locale invita anche in questo caso a prestare attenzione, non aprire a chi non si conoscere e a contattare immediatamente i Carabinieri in caso di episodi simili.