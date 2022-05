Germignaga: “Buone notizie dal Comitato Per via Bodmer più sicura”

Nella serata del 16 maggio 2022, la giunta del Comune di Germignaga, con deliberazione n. 57, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la realizzazione della segnaletica stradale nel Comune di Germignaga (SP 69, via Bodmer e Mameli). Trattasi fondamentalmente dell’impianto semaforico tra via Bodmer e via Ongetta che con provvedimento del 09/05/2022 prot. n.3364 ha ricevuto l’autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata.

La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegner Giusva Parietti che ha redatto il progetto esecutivo dell’intervento e consegnato tutti gli elaborati progettuali in data 16/05/2022: si stima che i lavori possano iniziare nel mese di giugno 2022.

Come aveva spiegato il sindaco Marco Fazio nell’assemblea pubblica del 10 novembre 2021, il progetto esecutivo relativo al semaforo tra via Bodmer e via Ongetta prevede anche l’illuminazione di alcuni passaggi pedonali in via Mameli e l’installazione di sensori ottici/a pressione per l’attivazione del semaforo al momento dell’immissione delle auto in via Bodmer.

Termina così l’iter procedurale della prima delle tre richieste fatte dal Comitato “Per via Bodmer più sicura” che ha iniziato la sua attività con l’assemblea pubblica del 10 Settembre 2019 alla Colonia Elioterapica di Germignaga per trovare le soluzioni al problema della sicurezza stradale di un tratto della strada provinciale 69 che attraversa il centro di Germignaga e che prende il nome di via Bodmer.

«Sono passati circa tre anni in cui vi sono stati anche momenti di sconforto sia per le lungaggini dell’iter burocratico che per le ovvie complicazioni imposte dalla pandemia. – fanno Gianfranco Malagola, Barbara Parietti e Maria Stella Riva del Coordinamento del Comitato “Per via Bodmer più sicura” – L’importante a questo punto è vedere iniziare al più presto i lavori. Ora ci impegneremo nelle altre due richieste avanzate dal Comitato che prevedono la realizzazione di un passaggio pedonale in prossimità dell’immissione di via Mazzini sulla via Bodmer e l’installazione di un dispositivo per il controllo della velocità senza obbligo di contestazione immediata all’inizio di via Bodmer stessa, senza dimenticarci che esiste anche un problema di incuria dei marciapiedi e delle spiagge».