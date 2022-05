Gli amici della Terra chiedono al comune di Varese di pulire il Totem di Tavernari vandalizzato

L’associazione Amici della Terra, con una lettera firmata dal suo presidente Arturo Bortoluzzi, interviene dopo l’imbrattamento del Totem di Vittorio Tavernari in via Albuzzi a Varese chiedendo di reagire al vandalismo.

In particolare Bortoluzzi chiede all’amministrazione «Un’urgente pulizia del Totem»; che il Comune «Abbia a fare presente a tutte le scuole di ogni ordine e grado come il Comune faccia fatica ad avere opere di grande qualità come il Totem» di un artista esposto anche al Guggenheim di New York, e chiede inoltre «Come il Comune intenda agire per sanare l’oltraggioso imbrattamento della scultura di Via Albuzzi».

Ecco la lettera integrale: