Gorla Minore abbraccia l’assessore Migliarino durante i funerali della moglie Concetta

Nel corso dell’ultima settimana, Gorla Minore e tutta la valle Olona non hanno mai smesso di far sentire la loro vicinanza a Giuseppe Migliarino, ex sindaco e ora Assessore gorlese, per la perdita della moglie.

E questo abbraccio sincero, che non ha fatto distinzioni fra schieramenti politici, né ideologie, né altro, si è concretizzato oggi pomeriggio, venerdì 20 maggio, quando si è tenuto il funerale di Concetta Salzano, 65enne, donna, moglie, madre e amica che tanto si era fatta apprezzare in paese.

Una folla commossa ha occupato la chiesa San Lorenzo di Gorla Minore, con la speranza di trasmettere calore alla sua famiglia.

Leggendo i messaggi indirizzati a Migliarino nel corso dell’ultima settimana, non c’era da sorprendersi che sarebbe stata questa la partecipazione alla funzione religiosa di cordoglio di questo pomeriggio.

Tutti hanno evidenziato la straordinarietà del legame fra Concetta e Giuseppe, la capacità di starsi accanto e supportarsi reciprocamente in ogni momento, da quelli più lieti, alle prove difficili legate soprattutto alla malattia.

La funzione ha visto la partecipazione di chi, giorno dopo giorno, condivide con Migliarino l’impegno amministrativo: le letture sono state infatti affidate agli assessori Annalisa Castiglioni e Fabio Lorvetti. Del resto, Migliarino ha da sempre saputo unire impegno politico e amore per la famiglia: chi amministra al suo fianco conosce l’impeto e la spontaneità con cui, terminati gli impegni, è sempre stato il primo a rincasare per raggiungere sua moglie. Una tenerezza che è rimasta nel cuore di tanti. Anche il sindaco, Vittorio Landoni, ha tenuto ad essere presente e a trasmettere il suo calore al collega Giuseppe e a suo figlio Antonio, definendo Concetta “Una gemma splendente”.

I valori della famiglia Migliarino – Salzano si sono inoltre concretizzati con la decisione dei familiari di Concetta di chiedere di non donare fiori, ma di devolvere eventuali offerte alla cooperativa sociale Gruppo Amicizia di Gorla Minore. E i ragazzi del centro erano presenti, per ricolmare di affetto chi, nel dolore, ha saputo pensare a loro.

Un gesto, questo fatto nel nome di Concetta, che racconta una storia di generosità, amore e forza, una forza resa ancora più autentica dalle difficoltà patite: «A causa di questa sofferenza, la sua vita ha brillato con ancor più splendore, come dell’oro ancora più luminoso» ha commentato don Pierluigi durante l’omelia, ricordando l’esempio che questa cara persona ha lasciato a chi l’ha amata.

«Mia mamma era una combattente, ha affrontato tutto con un sorriso dolce, dimostrando attaccamento alla vita. Questa forza gliel’ha data il suo temperamento, ma soprattutto l’amore con la “A” maiuscola, quello con mio padre Giuseppe» ha ricordato il figlio Antonio, in una dedica piena di amore a sua madre, una donna di valore raro.

Un esempio, quello di Concetta, che resterà.

Il sito di Necrologie