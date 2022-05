Somma Lombardo candida le Fattorie Visconti al bando di rigenerazione urbana

“Lo stato attuale di conservazione delle fattorie è assai precario sia per quanto riguarda il degrado materico sia strutturale”, si legge nella relazione tecnica. “Buona parte delle coperture sono a rischio crollo e nel corpo nord-est sono già crollate in vari punti. I ballatoi che si affacciavano sulla corte interna risultano scomparsi e rimangono solo i supporti in pietra a testimoniare la loro esistenza. Le solette lignee, soggette a continue infiltrazioni, sono in gran parte crollate e non più recuperabili”.

Quanto agli infissi e ai portoni “permangono in alcuni casi nella loro posizione originale, in altri casi sono stati rimossi; presentano estesi fenomeni di marcescenza. La pavimentazione originale dal piano terreno è sovrastata dalla crescita di erbe spontanee e dai crolli”.

Il giardino ha subito recentemente interventi per la riduzione della vegetazione infestante, facendo quindi emergere il camminamento collocato sul muraglione che costeggia la strada statale del Sempione.

Il lavoro alle Fattore

Il lavoro comprende il recupero (o la sostituzione) degli elementi costruttivi originari deteriorati, della struttura originale; sarà compresa la valorizzazione degli elementi di interesse artistico o storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell’immobile, così come è prevista la rimozione di alterazioni morfologiche “completamente avulse dal contesto e che degradano l’immobile”. Verranno inseriti degli impianti e dei servizi strettamente necessari a sopperire alle principali carenze funzionali della struttura, “cercando per quanto possibile di mantenere la presenza degli stessi poco percepibile nella lettura complessiva”.

Infine, sono previsti la creazione di spazi a servizio della collettività e di supporto all’attività pubblica: infatti, all’interno delle fattorie saranno preposti gli uffici di Spes e degli spazi commerciali e terziari di varie dimensioni, come zone di ristoro, “con una caffetteria a servizio del centro storico, nell’area del Castello Visconti di San Vito, e degli eventi che si terranno all’interno delle Fattorie”. Senza dimenticare la sala conferenze “ad uso civico e per l’organizzazione di eventi”.