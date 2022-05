La stagione di prosa comunale quest’anno si guarda ai Giardini Estensi

Alla fine non mancherà nel cartellone del comune di Varese una rassegna di prosa, che sembrava destinata a perdersi nei meandri delle discussioni tra la nuova gestione del teatro di Varese e l’amministrazione comunale.

E’ stata infatti presentata questa mattina in salone estense una minirassegna che si terrà sotto la tensostruttura dei giardini estensi, che prevede tre sole date ma vede protagonisti tre grandissimi interpreti: Luca Zingaretti, Fabrizio Gifuni e Giulia Lazzarini.

Una rassegna che ha una tale programmazione artistica e organizzativa grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi, presente all’incontro di presentazione: «Ho aderito all’amo dell’assessore perchè ho colto la necessità che già da questa estate ci fosse la presenza del teatro di prosa a Varese – ha spiegato Grassi – E il luogo straordinario in cui si svolgerà mi ha del tutto convinto: non c’è niente di meglio di un posto che unisce un bel paesaggio e la cultura. Certol, il luogo non consente di operare scelte impegnative dal punto di vista scenotecnico, per questo però abbiamo pensato di rivolgersi a raffinati interpreti dell’arte drammatica».

Il primo appuntamento sarà lunedi 13 giugno, con La Sirena, Lettura di Luca Zingaretti dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: un’opera diretta e interpretata proprio da Zingaretti. «Non è uno spettacolo nuovo per lui, ma è la prima volta che viene rappresentato a Varese – spiega Grassi – Dove Zingaretti presenta il volto dell’uomo di teatro, non quello televisivo».

Lunedì 20 giugno “La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni” è ideato e interpretato da Fabrizio Gifuni, «Che abbiamo strappato ai mille impegni cinematografici – sottolinea Grassi – In questi giorni è nelle sale con l’ultimo film di Bellocchio su Aldo Moro, ma proprio con bellocchio ne sta girando un altro in queste settimane».

Lunedì 5 settembre la rassegna si conclude con “Muri. Prima e dopo Basaglia“, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini.

«Una rassegna pensata in pochi mesi, ma che risponde all’esigenza di avere comunque una presenza di teatro di prosa quest’anno a Varese – spiega l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Con tre appuntamenti che restituiscono una rassegna di alta qualità. Ci siamo avvalsi dell’amichevole e generosa consulenza di Fiorenzo Grassi perchè avevamo bisogno di intercettare persone di questo calibro, e poi perchè siamo impegnati a lavorare per la costruzione di questo tipo di pubblico, visto che è in corso la progettazione di un teatro stabile, il Politeama, per cui è giusto cominciare e riabituare il pubblico varesino a questo tipo di fruizione culturale».