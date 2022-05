L’appello dei bambini della scuola di Morosolo: “Raccogliete le cacche dei vostri cani”

Bambini e genitori costretti a fare lo slalom tra le cacche di cane disseminate su strade e marciapiedi prima di andare a scuola, all’uscita e anche quando vogliono andare a divertirsi all’oratorio nel tempo libero.

Per risolvere il problema e sensibilizzare i padroni dei cani, cioè i veri responsabili di questo malcostume purtroppo molto diffuso nonostante la presenza di diversi cestini nelle vicinanze (altri arriveranno a breve, acquistati dal Comune, ma si sa che non è il numero dei cestini che può fermare la maleducazione), i bambini della scuola primaria di Morosolo, guidati dalle insegnanti, hanno deciso di appendere diversi cartelli con messaggi e disegni eloquenti, per chiedere di prestare attenzione all’ambiente, al decoro urbano e agli altri.

Il tema dell’importanza della raccolta degli escrementi dei cani, soprattutto intorno alla scuola di Morosolo, un’area molto verde e forse per questo una delle più bersagliate di Casciago, è stato discusso in classe: «I bambini hanno aderito con entusiasmo all’idea di promuovere un percorso di educazione, rispetto per gli altri e civiltà, hanno creato disegni mettendoci parecchio impegno», spiega Raffaella Cocquio, insegnante che ha accompagnato la classe terza ad appendere i cartelli venerdì 20 maggio.

«Speriamo di aver colpito nel segno». È l’augurio della maestra, dei bambini e anche di tutti i cittadini che passano di lì e sperano di non trovare più escrementi grandi e piccoli su strade e marciapiedi intorno a scuola e oratorio, ma anche altrove.