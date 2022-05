A Leggiuno inizia il progetto di Pedibus e Bicibus per le scuole

Novità a Leggiuno per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria. Dal mese di maggio inizieranno due nuovi progetti: il Pedibus e il Bicibus. I progetti sono previsti nel Diritto allo Studio del corrente anno scolastico e prenderanno il via in forma sperimentale.

«Entrambi i progetti hanno a cuore la salute dei nostri bambini e li mettono in condizione di condividere una nuova esperienza con i compagni, di puntare ad una necessaria autonomia e di conoscere meglio il territorio», spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Costantini Paola.

Il Pedibus, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, si svolge il martedì e il mercoledì; il Bicibus, invece, vede coinvolti anche i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado nella giornata di mercoledì. Per ogni progetto è previsto un percorso funzionale, con capolinea e fermate intermedie, opportunamente indicati da idonea segnaletica.

La mattina gli alunni iscritti si recano sul percorso all’orario prestabilito ed aspettano al capolinea o alle fermate i volontari e il gruppo, per proseguire insieme verso la scuola. Allo stesso modo funzionerà l’accompagnamento al termine delle lezioni. Per garantire la sicurezza e la visibilità, l’Amministrazione Comunale ha consegnato ai partecipanti gilet personalizzati e rinfrangenti da indossare durante il percorso.

(Foto di repertorio)