L’ex-campione di sci Giorgio Rocca presenta il suo libro all’Istituto Fermi di Castellanza

L’ex-campione mondiale di sci Giorgio Rocca torna a Castellanza per la terza volta. In particolare è la seconda volta che fa visita agli studenti dell’Istituto superiore Enrico Fermi dove era già stato nel 2013.

Il campione di slalom presenterà domani, martedì 3 maggio, il suo libro “Slalom – Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita” realizzato con Thomas Ruberto. La presentazione, riservata agli studenti, sarà dalle 9:30 alle 11:00.



Di cosa parla il libro di Giorgio Rocca

Come puoi sognare di diventare un campione di sci se non hai un talento innato? Come puoi decidere di continuare a lottare per emergere se, a vent’anni, all’esordio in Coppa del Mondo frantumi il ginocchio a metà gara? Come puoi riuscire a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di casa se sulle spalle porti l’enorme peso delle aspettative di un intero Paese? Giorgio Rocca, uno degli sciatori italiani più vincenti della storia, racconta in prima persona il suo amore smisurato per lo sci e la monta- gna, fatto di passione, tenacia, determinazione e voglia di arrivare. Un amore corrisposto che gli ha permesso di conquistare, in una carriera lunga quattordici anni, la Coppa del Mondo di slalom, tre medaglie di bronzo ai Mondiali e undici vittorie nel Circo Bianco. Con una buona dose di autoironia e una carica di sincerità, sempre in bilico tra l’azione e l’emozione, tra la gioia e la delusione, Rocca de- scrive le esperienze sportive e umane che l’hanno portato a primeggiare sulle piste di tutto il mondo, in un’epoca non lontana e in cui lo sci alpino era alla disperata ricerca dell’erede di Alberto Tomba. Con la prefazione di Carlo Vanzini.