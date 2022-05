L’Università Insubria presenta i suoi corsi di laurea magistrale con un Open Day

Sono aperte le iscrizioni all’open day delle lauree magistrali dell’Università dell’Insubria, che si terrà sabato 14 maggio contemporaneamente in presenza nel campus di Monte Generoso a Varese e nelle sedi di Sant’Abbondio e via Valleggio a Como, con possibilità di seguire anche a distanza. Le attività inizieranno alle 9.30 con la un momento informativo sui servizi e sul sistema contributivo, appena approvato da Senato e Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in tutte le aule in cui poi saranno presentati i singoli corsi di laurea

«Per affrontare le sfide del futuro – dice il rettore Angelo Tagliabue – servono preparazione, competenze e visione. In un percorso magistrale, gli studenti si mettono in gioco in prima persona, entrando a far parte di un gruppo di ricerca, sviluppando autonomia, spirito critico e motivazione. Questi sono gli elementi vincenti per entrare nel mondo del lavoro, che premia sempre il nostro ateneo».

I tredici corsi di laurea magistrale dell’Insubria sono: Economia, diritto e finanza d’impresa; Global entrepreneurship economics and management; Biomedical sciences; Biotechnology for the Bio-based and Health Industry; Chimica; Fisica; Informatica; Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro; Matematica; Scienze ambientali; Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; Scienze e tecniche della comunicazione; Scienze delle attività motorie preventive ed adattate.

Dal prossimo anno accademico si aggiungerà la nuova laurea magistrale in Hospitality for sustainable tourism development, che è nella fase finale di approvazione. Questo nuovo corso, completamente in lingua inglese e sviluppato in sinergia con il territorio, si propone di formare i tourism manager del futuro, le professionalità capaci di trasformare una location in una destinazione turistica. Due sono i curricula previsti: Sustainable Hospitality Management, per la formazione di manager per l’industria dell’ospitalità, e Heritage and Cultural Tourism Management, per la preparazione di esperti nell’industria del turismo culturale.

Sette corsi magistrali sono erogati in lingua inglese e sette hanno accordi di doppio titolo (a cui si aggiunge la magistrale a ciclo unico di giurisprudenza), cioè offrono la possibilità di studiare in un ateneo straniero convenzionato, conseguendo la laurea sia all’Insubria che all’estero. Il mondo del lavoro conferma la qualità della formazione di Insubria: secondo l’indagine Almalaurea 2021 il tasso di occupazione dei laureati Insubria di secondo livello è dell’84,3%, contro il 70,7% nazionale, con stipendi decisamente più alti rispetto alla media e tempi di ingresso nel mondo del lavoro più rapidi.

Sarà pubblicata online anche la «Guida ai corsi di laurea magistrale 2022/23» in italiano e inglese: un vademecum completo sia dal punto di vista dei contenuti formativi che delle informazioni utili, per esempio su immatricolazione, modalità e tempistica di iscrizione, costi e possibilità di alloggio.

A luglio, prima dell’apertura delle immatricolazioni, si replica con «Porte aperte» in tutte le sedi dell’Insubria.

Tutti i dettagli su: www.uninsubria.it/openday-lm