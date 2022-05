Marco Proserpio nuovo direttore generale dell’Fbc Saronno 1910.

Dopo l’ufficialità di ieri della successione alla presidenza di Francesco Paolo Gravina a Simone Sartori che rimarrà in società con Paolo Galli, per l’Fbc Saronno 1910 è giunto il momento di porre le basi della struttura societaria che verrà.

Marco Proserpio, già direttore sportivo di Ardor Lazzate e Seregno con un passato da giocatore nelle categorie dilettantistiche, arriva a Saronno con l’obbiettivo di costruire una struttura societaria solida che con tempo e dedizione possa riportare l’Fbc nel posto in cui una società storica e gloriosa merita di stare.

«L’Fbc Saronno per un direttore generale è il sogno che si avvera, la storia il blasone e la città meritano, ora il lavoro duro spetta a noi per far si che Saronno possa tornare a calcare i palcoscenici di un tempo – ha detto Proserpio -. Il lavoro da fare è molto, ma la squadra di addetti ai lavori che sto costruendo e presenteremo nei prossimi giorni, nasce per raggiungere obbiettivi societari, strutturali e sportivi concreti e nel lungo periodo. Ci siamo messi al lavoro fin da subito per poter tracciare la rotta e rendere la struttura societaria attiva per riuscire concretamente a costruire mattone sopra mattone tutto quello che serve per fare bene in vista della prossima stagione».