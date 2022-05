A Marzio si celebra Armida Barelli con uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane

Poste Italiane dedica uno speciale annullo filatelico ad Armida Barelli. Beatificata, fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, che con padre Agostino Gemelli fece nascere l’Università Cattolica.

Armida Barelli è stata beatificata lo scorso 30 aprile nel Duomo di Milano (LEGGI QUI). L’8 maggio il paese di Marzio, a cui era molto legata e luogo dove ha concluso i suoi giorni terreni, la ricorderà con uno speciale timbro descrittivo raffigurante una immagine della Villa San Francesco, luogo in cui risiedeva, ed una sua foto: le immagini saranno replicate anche sulle cartoline edite da Poste Italiane in tiratura limitata.

La giornata si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa celebrata da don Francesco Donghi, proseguirà poi con un discorso di benvenuto da parte del sindaco Maurizio Frontali e del vice sindaco Marco Rebosio a cui si uniranno altre autorità.

Le cartoline ed il timbro saranno disponibili presso lo spazio filatelico temporaneo di Poste Italiane, allestito domenica 8 maggio dalle 11.00 alle 17.00, all’interno della Villa San Francesco. Per l’occasione verranno utilizzati i francobolli celebrativi Floranga emessi il 19 febbraio 2015.

Saranno disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane quali folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Nei novanta giorni successivi alla manifestazione l’annullo sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Varese Centro, in via Milano, per soddisfare le richieste dei collezionisti. Trascorso tale periodo il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.