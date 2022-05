“Non avevo nessun coltello”: nega l’arrestato per l’aggressione a Varese

Si conoscevano ed erano ubriachi entrambi ma l’uomo finito in manette sabato sera nella sua abitazione di Venegono accusato di aver accoltellato il conoscente onduregno a Varese nega ogni addebito.

L’udienza di convalida de fermo di indiziato di delitto è avvenuta in carcere ai Miogni nella tarda mattinata di martedì alla presenza del difensore Sandro Damiani e del gip Giuseppe Battarino.

“Non avevo nessun coltello” ha spiegato l’arrestato al giudice escludendo ogni sua possibile responsabilità nell’accaduto. Nel primo pomeriggio la decisione del magistrato: scontata la convalida del fermo, si attende per la misura.

L’arrestato, in Italia da 7 anni e con qualche problema con la giustizia risulta secondo il difensore come estensore di domanda di protezione internazionale. Per i fatti avvenuti attorno alle 22 di venerdì 29 aprile in piazza Repubblica a Varese l’accusa è di tentato omicidio. La vittima finita all’ospedale ha ricevuto ferite da taglio, almeno 4, anche al volto e al petto.