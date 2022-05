Preadolescenti e adolescenti, due percorsi per genitori a Vedano Olona

“Mamma esco!” (e io ti do il permesso o no ?). Questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’area servizi alla persona del Comune di Vedano Olona insieme alla cooperativa StudioUno. Il gruppo, le regole, il dialogo, il web, i rischi e le scoperte saranno alcuni dei temi che verranno toccati giovedì 26 maggio nell’aula magna della scuola primaria “E. De Amicis” a partire dalle 20,45 (via San Pancrazio 17).

PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI DI PREADOLESCENTI

L’obiettivo è cercare insieme le modalità più efficaci per accompagnare i ragazzi nelle fasi del cambiamento con il Dr. Luca Garavaglia pedagogista Coop. StudioUno che presenterà la proposta educativa ai genitori. Gli incontri successivi si terranno a cadenza mensile l’ultimo giovedì di ogni mese, previo avviso.

AVERE PIU’ O MENO 16 ANNI. MANEGGIARE CON CURA

È invece il secondo ciclo di incontri dedicati ai genitori degli adolescenti. Il primo appuntamento si terrà il 31 maggio alle 20,45 nella sala consiliare “Villa Aliverti” in piazza San Rocco. Per cercare insieme le modalità più efficaci per accompagnare i ragazzi nelle fasi del cambiamento sempre con il dottor Luca Garavaglia, pedagogista Coop. StudioUno che presenterà la proposta educativa ai genitori. Gli incontri successivi si terranno a cadenza mensile l’ultimo Martedi di ogni mese, previo avviso. L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni sportive del territorio

Per info: Area Servizi alla Persona 0332867760