Romeo e Giulietta sbarcano nel terzo millennio con la compagnia varesina “M.ART.E”

Si chiama Romeo e Giulietta Revolution il musical prodotto dalla nuova compagnia varesina “M.ART.E” nata innanzitutto come scuola sociale dello spettacolo.

La “prima” dello show sarà il 27 maggio 2022 al Cinema Teatro Nuovo di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese e con il contributo di Regione Lombardia.

Romeo e Giulietta Revolution è il risultato di un lungo lavoro di introspezione di attori, ballerini, ed interpreti, e che vede come regista e direttore artistico Lia Locatelli, esperta del metodo Strasberg, il metodo che passa attraverso uno studio approfondito e consapevole sulle emozioni umane. E impegna 30 giovani professionisti varesini del settore: dai performer ai tecnici, tutti diplomati o diplomandi nelle migliori accademie, che si sono uniti durante la pandemia dando luogo ad un prodotto fuori dagli schemi innovativo, all’avanguardia, che con rispetto del classico, racconta il contemporaneo.

«Un progetto che nasce dalla caparbietà di un gruppo di giovani professionisti, che in questo momento storico così complesso ha deciso di ripensare il proprio futuro, con un percorso che unisce teatro e formazione. Un atteggiamento che ci piace molto – ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Come è interessante anche la vostra storia di ostinata caparbietà, malgrado questi ultimi due anni, nel voler ricostruire e ricomporre un sistema di relazioni sociali attraverso la diffusione della cultura».

«La nostra scuola era aperta da solo 4 mesi quando è esplosa la pandemia: un progetto che tanto avevamo faticato a rendere realtà subiva uno stop improvviso e inaspettato – racconta infatti Caterina Rossi, Socia Fondatrice e Direttore Organizzativo dell’associazione – Non ci siamo arresi, abbiamo subito trovato nuove risorse, nuovi strumenti, per portare avanti i nostri corsi. Ci siamo riusciti ed abbiamo ottenuto risultati davvero incredibili. Marte con il sostegno di Regione Lombardia è riuscita nel periodo più duro della pandemia a continuare a svolgere i propri corsi gratuitamente per i soci e sostenendoli in momenti di solitudine e fatica. In quel periodo sono nati diversi progetti, compresa questa bellissima risposta artistica. Ora finalmente anche il pubblico varesino potrà vederla».

ROMEO E GIULIETTA SBARCANO NEL TERZO MILLENNIO

La scena si svolge a Verona, ma una Verona che è ovunque: non raccontando semplicemente della guerra tra Montecchi e Capuleti, ma schierandosi apertamente contro tutte le guerre e le diversità, grazie a video ed installazioni espliciti e senza giri di parole, tra le parole di Shakespeare, e le coreografie di Vogueing passando per i cantanti, per i giganteschi costumi scenografici ed i video di cronaca. «La Rivoluzione sta nella regia, fatta di contributi musicali inediti ed editi, in colori e costumi, in voice over e proiezioni, il tutto a creare quasi uno spettacolo-installazione – spiega Lia Locatelli – La Regia Tecnica è affidata a Niccolò Maggio, tecnico video ed esperto in mediaserver. Abbiamo imparato cosa voglia dire lavorare l’ emozione in rete, cantare col nostro Vocal Coach Simone Pontini davanti ad una webcam. E grazie a questo lavoro, fatto di contributi video, audio, e lezioni da lontano, è nato un progetto in continuo movimento, adattabile anche a spazi non convenzionali, quindi non per forza da fare in teatro».

LA SFIDA CON LO SPETTATORE: “PAGATECI QUANDO CI AVETE VISTO”

Essendo uno spettacolo che raccoglie fondi per l’associazione, non esiste un vero biglietto, ma è prevista una offerta libera: «Speriamo però che Varese ci stupisca, e ne riconosca la professionalità – spiega Carolina Rossi – Essendo ad offerta libera, non impediamo a nessuno di entrare, anche se non paga nulla o paga pochissimo. Ma lo sfidiamo a rifletterci dopo averci visto, e a dare il giusto riconoscimento a quello che hanno visto».