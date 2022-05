Rotta su Firenze: riprende il campionato per i Patrini Malnate

I Patrini tornano in campo dopo due settimane di stop, la prima “forzata” per alcuni casi di Covid che hanno impedito ai Blind Fighters di presentarsi a Malnate, la seconda per il turno di riposo del campionato.

Domenica 15 maggio la squadra malnatese di baseball per ciechi e ipovedenti farà visita alla Fiorentina Bxc; obiettivo: ottenere la quarta vittoria in quattro gare e proseguire la rincorsa al primo posto.

La partita si disputerà allo stadio di baseball “Pier Paolo Cesare Vita” alle ore 14. Come sempre sui canali social dei Patrini sarà possibile seguire la diretta della gara.