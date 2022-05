Come rottamare lo scooter

Rapidamente gli scooter sono entrati nelle case italiane poiché costituiscono un veicolo molto funzionale. Da usare per andare al lavoro, a scuola, per andare a qualche appuntamento o per fare la spesa, ma anche per andare semplicemente in giro con gli amici. Infatti è realmente un ottimo veicolo che non cala le vendite.

Nelle città poi sono innumerevoli gli utenti che ne hanno bisogno per velocizzare le tratte da ricoprire per arrivare al lavoro. Questo dunque li classifica come dei veicoli assolutamente necessari, ma però essi invecchiano. Prima o poi si deve prendere la decisione se fare o meno una sostituzione o un nuovo acquisto.

Le case fabbricanti sono quelle che consigliano di usare uno scooter per un massimo di 10 anni perché dopo consumano molto, hanno bisogno di una revisione continuativa e sono poi inquinanti. Il problema dell’inquinamento atmosferico impedisce loro di poter circolare su alcune strade che sono poi sotto vincolo paesaggistico e non solo.

A questo punto come liberarsi di uno scooter che non rientra più nelle caratteristiche delineate dalla legge? Si potrebbe provare a vendere, ma ad un costo irrisorio oppure molto più semplicemente si pensa alla rottamazione.

Lo Stato è oggi impegnato in una campagna per il passaggio ecosostenibile che parte dai veicoli di movimento per arrivare poi agli impianti di riscaldamento. La rottamazione consente di avere un’agevolazione per l’acquisto di un veicolo che sia poi elettrico.

Non vuoi spendere denaro per la rottamazione?

Nel Rottamare uno scooter è normale che siano poi proposte delle spese economiche, nel senso che vengono richiesti come e comunque dei costi da affrontare. Attualmente non si va a spendere molto, si parla di meno di 100 euro, ma la “scocciatura” è quella di dover procedere a degli iter burocratici oltre al trasporto del veicolo in centri di rottamazione.

Se non si vuole spendere del denaro potete provare a richiedere il servizio di rottamazione gratuita, che viene rilasciato da parte di alcuni centri di rottamazione oppure affidarvi a delle ditte che sono rivolte alla ricerca di veicoli da rottamare.

Nonostante ci sia la rottamazione gratuita è necessario valutare, insieme al professionista e all’azienda, se effettivamente essi sono comunque interessati al recupero del veicolo. Ci sarà quindi un sopralluogo e da questo punto si potrà arrivare a scoprire se essi hanno poi intenzione di ritirare il veicolo interamente a proprie spese.

Tuttavia una chiamata informativa non è poi una spesa tanto costosa.

Quanto costa una rottamazione di uno scooter?

Come detto la spesa per fare la rottamazione di un veicolo a due ruote, cioè di uno scooter non è molto alta. Si parla di meno di 100 euro. Questo denaro è rivolto al pagamento degli oneri tassativi e marche da bollo da unire poi alle pratiche che si richiedono alla motorizzazione, per la radiazione dal PRA, e per la visura ACI.

Presso un centro di rottamazione potrete avere tutte le corrette informazioni, ma anche nell’ufficio di rottamazione si ha a che fare con una buona informativa che dirige il cliente verso i passaggi da seguire.