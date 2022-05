Il ruolo della Croce Rossa nei conflitti armati spiegato ai ragazzi di Luino

Il 21 aprile scorso, alcune classi degli indirizzi di Informatica ed Elettronica dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” hanno svolto un importante incontro con la Croce Rossa Italiana, e in particolare con Luca Gentilini, istruttore di Croce Rossa Italiana di Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati, coadiuvato dalle volontarie Giulia Petronelli e Eleonora Strazzeri. Il tema dell’incontro è stato di scottante attualità, in quanto collegato al problema dell’intervento della Croce Rossa in favore dei profughi di guerra e delle situazioni di crisi umanitaria come quella che stiamo vedendo in Ucraina. Qual è il ruolo della Croce Rossa in questi casi?

In che modo avvengono concretamente gli interventi di aiuto alla popolazione civile durante uno scontro militare? Quali sono le leggi, le convenzioni, i trattati internazionali che sostengono la Croce Rossa nelle sue azioni e nei corridoi umanitari? Ma anche: la Croce Rossa ha un ruolo nel valutare e giudicare eventuali crimini di guerra o violazioni dei detti trattati? Tutte domande, appunto vicinissime a quanto gli alunni vedono ogni giorno sui giornali e nei vari media, a cui Gentilini ha risposto con la consueta sensibilità dei referenti della Croce Rossa. Istituzione che l’I.S.I.S. Città di Luino coglie l’occasione per ringraziare per i numerosi interventi svolti durante questo anno scolastico in favore dell’Educazione civica, della promozione al volontariato e della salute dei ragazzi. Gli incontri sono stati organizzati dal gruppo di docenti “Partecipazione studenti e volontariato” dell’Istituto.