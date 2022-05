Sanremese battuta 1-0: il Varese vince i playoff

È grande festa per il Città di Varese, che grazie al successo 1-0 in casa della Sanremese festeggia la vittoria dei playoff del Girone A di Serie D. Una vittoria sofferta contro una squadra, quella di mister Andreoletti, che anche oggi ha dimostrato grandi valori. Ma il Varese in questo periodo è un squadra con la “S” maiuscola e dopo un secondo tempo di sofferenza è riuscita a portarsi a casa un 1-0 ottenuto con carattere e capacità di soffrire. A decidere la gara, così come sette giorni fa a Casale, è stata una rete di Elios Minaj. Entrato nella ripresa, ha sfruttato una delle pochissime palle gol costruite nel secondo tempo dalla squadra biancorossa mettendo a segno il gol più importante della sua carriera ma anche della storia recente del Città di Varese e del calcio in biancorosso.

Questo successo, purtroppo, non vuol dire automaticamente Serie C. Toccherà alla società la decisione se iscriversi alle graduatorie di ripescaggio per la Lega Pro e provare – tramite un oneroso gettone – a rientrare nel mondo dei professionisti, in caso si liberino dei posti al piano superiore. Di sicuro si conclude al meglio una lunga stagione che, al netto di questo finale, ha portato più gioie che dolori. Chi merita la Serie C è la tifoseria che anche oggi a Sanremo è arrivata in buon numero ed è sempre stata vicina alla squadra. Nel prossimo mese si deciderà il futuro biancorosso, per ora però è tempo di far festa.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima partita per la stagione 2021-2022 con Sanremese e Varese che si contendono il titolo di campione dei playoff al “Comunale” di Sanremo, che però non dà diritto alla promozione diretta in Serie C. I padroni di casa, oltre al fattore casalingo, hanno a disposizione due risultati su tre – anche al termine dei supplementari – mentre i biancorossi possono solo vincere per festeggiare. Mister Porro, che proprio a Sanremo ha esordito sulla panchina varesina, conferma il 3-5-2 di Casale con un solo cambio: a sinistra c’è Tosi e non Ale Baggio. I matuziani allenati da Matteo Andreoletti invece si schierano con il 4-2-3-1: Maglione, Gagliardi e Anastasia alle spalle della punta Vita. Colpo d’occhio dallo stadio: buona presenza di tifosi biancorossi con oltre 200 unità arrivate per l’occasione. La gradinata riservata al pubblico di casa invece rimane mezza vuota.

PRIMO TEMPO

Dopo un inizio pressante della Sanremese che nei primi minuti mette alla prova la difesa del Varese, che risponde presente, i biancorossi iniziano a macinare gioco e in pochi minuti conquistano 4 corner, senza però causare grandi problemi. Il destro di Mapelli dai 20 metri parato in angolo da Malaguti resta l’unica vera occasione da gol. La Sanremese si rivede prima con un destro di Anastasia che non crea grattacapi a Trombini, mentre è decisamente più pericoloso al 19′ il colpo di testa in tuffo di Maglione sul cross di Nouri da sinistra con la palla che esce di un soffio. La gara prosegue su ritmi buoni e dopo il 30′ di susseguono le occasioni. Dopo una deviazione di Nossa che sfiora l’autogol, Trombini salva il risultato in due occasioni: al 34′ toglie dall’incrocio dei pali il tiro di Maglione dal limite dell’area, sull’angolo successivo è determinante sulla deviazione di Foschiani che si stava insaccando all’angolino per una beffarda autorete. A rispondere per il Varese ci pensa Pastore che due minuti dopo protegge bene palla, la porta in area e calcia in diagonale trovando però la parata di Malaguti; sul tap-in di Mamah è invece la difesa di casa a fare muro. L’ultimo brivido del primo tempo è un retropassaggio di Nossa con Malaguti fuori dai pali che esce di poco salvando lo 0-0 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della ripresa il Varese fatica a prendere campo e subisce l’iniziativa della Sanremese, che sfrutta qualche errore di troppo dei biancorossi per restare stabilmente nella metà campo varesina. Trombini però non si fa sorprendere dai tentativi di Gagliardi all’11’ e Maglione al 15′, che hanno precisione ma poca forza. Mister Porro prova a cambiare qualcosa inserendo Ale Baggio per Marcaletti e indietreggiando nei tre di difesa Foschiani. A fare la gara però è sempre la Sanremese che al 23′ ha la chance più ghiotta con un penalt concesso per fallo di Mapelli su Anastasia. Lo stesso Anastasia però dal dischetto non riesce a battere Trombini che con l’aiuto del palo respinge. Passato lo spavento mister Porro si gioca la carta Minaj – decisivo a Casale – con Premoli ma dopo un paio di minuti è ancora la squadra ligure a prendere in mano il gioco e mettere alle strette il Varese. Al 41′ però arriva il gol biancorosso: i padroni di casa perdono palla a metà campo, Minaj inserisce il turbo, si lancia in campo aperto e batte Malaguti in uscita per il gol del vantaggio del Varese. Nel finale i biancorossi stringono le maglie in difesa, ci mettono voglia e determinazione e dopo i 5′ di recupero possono festeggiare il traguardo raggiunto.