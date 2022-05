Stagione perfetta: Varese torna in Serie A con il basket in carrozzina

Con quella che gli americani chiamano “perfect season”, ovvero un’annata sportiva conclusa da imbattuta, la Handicap Sport Varese centra l’obiettivo del ritorno in Serie A di basket in carrozzina. Con la dodicesima vittoria in altrettanti incontri, la Amca Elevatori guidata in panchina da coach Fabio Bottini ottiene la promozione nel massimo campionato dal quale mancava dal maggio 2019, quando i biancorossi subirono una beffarda retrocessione.

Questa volta, però, l’Amca si è dimostrata troppo forte per tutte le avversarie: dopo aver battuto in trasferta la Nordest Castelvecchio Gradisca di 6 punti, Roncari e compagni si sono ripetuti sul campo di casa del PalaCusInsubria ma questa volta hanno “esagerato”: 72-42 il risultato finale di una gara mai in discussione, con Varese avanti addirittura 24-4 dopo la prima frazione e 40-12 al minuto 18′.

Con questo impatto causato da una grande aggressività in difesa unita alla precisione degli attacchi, il resto del match è stato di gestione per la HSV, anche se gli isontini hanno onorato l’incontro con un parziale nel terzo periodo di gioco con il quale si sono riportati relativamente vicini (47-31 alla mezz’ora). Risultato comunque mai in discussione, grazie a un Silva letteralmente scatenato, autore di 31 punti mentre Pedretti ne ha aggiunti 24.

Festa dunque al palasport di Bizzozero dove la partita ha avuto una buona cornice di pubblico, compresa una folta rappresentanza ospite. Sugli spalti anche Paolone Vittori, goriziano d’origine e varesino di lunghissima militanza: il campione della Grande Ignis aveva assistito anche alla gara di andata. Tra i tifosi anche l’azzurro ed ex HSV Nicola Damiano mentre l’eterno Sandro Galleani ha dato il suo contributo professionale dalla panchina. E tutto sommato è piacevole registrare questo successo a pochi giorni dalla scomparsa del cavalier Renzo Cimberio che con la sua azienda aveva sostenuto per anni l’attività del basket in carrozzina targato Varese.

Ora per la società guidata dal presidente Carlo Marinello si apre un nuovo capitolo, quello della rinnovata partecipazione alla Serie A. La base tecnica, in campo e in panchina, è sicuramente di buon livello anche se nella massima divisione Varese dovrà rinunciare al bomber Andrea Pedretti e al suo alter ego Riccardo Marinello che, in quanto normodotati, possono giocare solo in Serie B. Ma da domani lo staff biancorosso sarà già al lavoro per approntare una rosa adeguata e per reperire le risorse necessarie: la Serie A è un traguardo che non dovrà volatilizzarsi dopo un solo anno.