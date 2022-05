Tutte le tappe del Tour di Varesenews

Da lunedì 30 maggio Varesenews e il suo network di giornali sono in tour per farvi conoscere da vicino le comunità di ben 148 comuni (tutti quelli del Varesotto e alcuni del Comasco, Altomilanese e del Novarese). Percorreremo 7500 chilometri, visiteremo più di 2000 luoghi e incontreremo migliaia di persone per raccontarvi storie, segreti e bellezze di ogni territorio. Visiteremo un comune al giorno e potrete seguire in diretta tutti i nostri incontri.

Ecco il calendario delle tappe previste

Induno Olona: Lunedì 30 Maggio

Arcisate: Martedì 31 Maggio

Bisuschio: Mercoledì 1 Giugno

Cuasso al Monte: Venerdì 3 Giugno

Porto Ceresio: Sabato 4 Giugno

Besano: Lunedì 6 Giugno

Saltrio : Martedì 7 Giugno

Clivio: Martedì 7 Giugno

Viggiù: Mercoledì 8 Giugno

Cantello: Giovedì 9 Giugno

Malnate: Venerdì 10 Giugno

Vedano Olona: Lunedì 13 Giugno

Venegono Superiore : Martedì 14 Giugno

Venegono Inferiore: Martedì 14 Giugno

Tradate: Mercoledì 15 Giugno

Locate: Giovedì 16 Giugno

Carbonate: Giovedì 16 Giugno

Mozzate: Giovedì 16 Giugno

Cislago: Venerdì 17 Giugno

Gerenzano: Sabato 18 Giugno

Saronno: Lunedì 20 Giugno

Caronno Pertusella: Martedì 21 Giugno

Origgio: Mercoledì 22 Giugno

Uboldo: Giovedì 23 Giugno

Rescaldina: Venerdì 24 Giugno

Cerro Maggiore: Sabato 25 Giugno

San Vittore: Lunedì 27 Giugno

Legnano: Martedì 28 Giugno

Magnago: Mercoledì 29 Giugno

Vanzaghello: Mercoledì 29 Giugno

Lonate Pozzolo: Giovedì 30 Giugno

Vizzola Ticino : Venerdì 1 Luglio

Ferno: Venerdì 1 Luglio

Somma Lombardo: Sabato 2 Luglio

Arsago Seprio : Lunedì 4 Luglio

Casorate Sempione: Lunedì 4 Luglio

Besnate: Martedì 5 Luglio

Jerago con Orago: Martedì 5 Luglio

Cavaria con Premezzo: Mercoledì 6 Luglio

Oggiona con Santo Stefano: Mercoledì 6 Luglio

Cassano Magnago: Giovedì 7 Luglio

Carnago: Venerdì 8 Luglio

Solbiate Arno: Venerdì 8 Luglio

Albizzate: Sabato 9 Luglio

Caronno Varesino : Lunedì 11 Luglio

Castronno: Lunedì 11 Luglio

Sumirago: Martedì 12 Luglio

Brunello: Martedì 12 Luglio

Daverio: Mercoledì 13 Luglio

Casale Litta: Mercoledì 13 Luglio

Crosio Della Valle: Giovedì 14 Luglio

Mornago: Giovedì 14 Luglio

Vergiate: Venerdì 15 Luglio

Golasecca: Sabato 16 Luglio

Sesto Calende: Lunedì 18 Luglio

Castelletto Ticino: Martedì 19 Luglio

Dormelletto: Mercoledì 20 Luglio

Arona: Giovedì 21 Luglio

Mercallo: Venerdì 22 Luglio

Comabbio: Venerdì 22 Luglio

Varano Borghi : Sabato 23 Luglio

Ternate: Sabato 23 Luglio

Travedona: Lunedì 25 Luglio

Cadrezzate con Osmate: Lunedì 25 Luglio

Taino: Martedì 26 Luglio

Angera: Martedì 26 Luglio

Ranco: Mercoledì 27 Luglio

Ispra: Mercoledì 27 Luglio

Brebbia: Giovedì 28 Luglio

Malgesso: Giovedì 28 Luglio

Besozzo: Venerdì 29 Luglio

Monvalle: Venerdì 29 Luglio

Leggiuno: Sabato 30 Luglio

Sangiano: Sabato 30 Luglio

Laveno Mombello: Lunedì 1 Agosto

Castelveccana: Martedì 2 Agosto

Porto Valtravaglia: Mercoledì 3 Agosto

Brezzo di Bedero: Giovedì 4 Agosto

Germignaga: Giovedì 4 Agosto

Luino: Venerdì 5 Agosto

Maccagno: Lunedì 22 Agosto

Tronzano: Martedì 23 Agosto

Agra: Martedì 23 Agosto

Dumenza: Mercoledì 24 Agosto

Curiglia: Mercoledì 24 Agosto

Cremenaga: Giovedì 25 Agosto

Lavena Ponte Tresa: Venerdì 26 Agosto

Brusimpiano: Lunedì 29 Agosto

Marzio: Lunedì 29 Agosto

Cadegliano: Martedì 30 Agosto

Marchirolo: Martedì 30 Agosto

Cugliate-Fabiasco: Mercoledì 31 Agosto

Cunardo: Mercoledì 31 Agosto

Grantola: Giovedì 1 Settembre

Montegrino: Giovedì 1 Settembre

Brissago: Venerdì 2 Settembre

Mesenzana: Venerdì 2 Settembre

Cassano Valcuvia: Lunedì 5 Settembre

Ferrera: Martedì 6 Settembre

Masciago Primo: Martedì 6 Settembre

Bedero Valcuvia: Mercoledì 7 Settembre

Rancio Valcuvia: Mercoledì 7 Settembre

Valganna: Giovedì 8 Settembre

Brinzio: Venerdì 9 Settembre

Castello Cabiaglio: Lunedì 12 Settembre

Orino: Martedì 13 Settembre

Azzio: Martedì 13 Settembre

Cuvio: Mercoledì 14 Settembre

Cuveglio: Mercoledì 14 Settembre

Duno: Giovedì 15 Settembre

Casalzuigno: Giovedì 15 Settembre

Brenta: Venerdì 16 Settembre

Cittiglio: Venerdì 16 Settembre

Gemonio : Lunedì 19 Settembre

Caravate: Lunedì 19 Settembre

Cocquio Trevisago: Martedì 20 Settembre

Gavirate: Mercoledì 21 Settembre

Bardello: Giovedì 22 Settembre

Bregano: Giovedì 22 Settembre

Biandronno: Giovedì 22 Settembre

Inarzo : Venerdì 23 Settembre

Cazzago Brabbia: Venerdì 23 Settembre

Bodio Lomnago: Sabato 24 Settembre

Galliate Lombardo: Lunedì 26 Settembre

Azzate: Lunedì 26 Settembre

Buguggiate: Martedì 27 Settembre

Varese Lago: Mercoledì 28 Settembre

Comerio: Giovedì 29 Settembre

Barasso: Giovedì 29 Settembre

Luvinate: Venerdì 30 Settembre

Casciago: Venerdì 30 Settembre

Varese: Sabato 1 Ottobre

Lozza: Lunedì 3 Ottobre

Gazzada Schianno: Lunedì 3 Ottobre

Morazzone: Martedì 4 Ottobre

Castiglione: Mercoledì 5 Ottobre

Gornate Olona: Giovedì 6 Ottobre

Castelseprio: Giovedì 6 Ottobre

Lonate Ceppino: Venerdì 7 Ottobre

Cairate: Venerdì 7 Ottobre

Fagnano Olona: Sabato 8 Ottobre

Solbiate Olona: Lunedì 10 Ottobre

Gorla Maggiore: Martedì 11 Ottobre

Gorla Minore: Martedì 11 Ottobre

Olgiate Olona: Mercoledì 12 Ottobre

Marnate: Mercoledì 12 Ottobre

Castellanza: Giovedì 13 Ottobre

Busto Arsizio: Venerdì 14 Ottobre

Busto Arsizio: Sabato 15 Ottobre

Samarate: Lunedì 17 Ottobre

Cardano: Martedì 18 Ottobre

Gallarate: Mercoledì 19 Ottobre

Malpensa: Giovedì 20 Ottobre

Varese: Venerdì 21 Ottobre