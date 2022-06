Il tour Vaingiro di Varesenews è arrivato a Cislago

Il tour di Varesenews è a Cislago: un giornalista, per tutta la giornata, girerà per i luoghi più importanti del territorio fotografando e raccontando le storie delle persone incontrate lungo il cammino. La tappa rientra nel progetto #Vaingiro: un tour lungo 148 comuni in quattro diverse province che prevede ogni giorno uno o più giornalisti a disposizione delle comunità locali per raccontare spazi, persone, esperienze (qui il calendario con tutte le tappe).

PER SEGUIRE IL TOUR DI OGGI: puoi seguire il nostro racconto aggiornato in diretta all’interno di questo articolo (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓). Oppure puoi seguire la pagina Facebook Vaingiro e il suo canale Instagram.