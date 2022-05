Ultimo weekend per la mostra “Francesco e il sultano” a Gallarate

La mostra, installata nella chiesa di San Pietro in cento città, narra dell’incontro tra Francesco e il Sultano nel 1219 ed è organizzata dal centro culturale Tommaso Moro

L’esposizione della mostra “Francesco e il sultano” organizzata dal centro culturale Tommaso Moro di Gallarate terminerà domani, domenica 15 maggio, in occasione della giornata speciale Meet The Meeting, in cui verrà presentata l’edizione 2022 del Meeting di Rimini.

La mostra, installata nella chiesa di San Pietro in cento città, narra dell’incontro tra Francesco e il Sultano nel 1219: Francesco si reca a Damietta, in Egitto, nel pieno della quinta crociata, spinto dal desiderio di incontrare il sultano Malek el-Kamel e potergli parlare.

Da lì farà ritorno in Italia illeso, stravolgendo le aspettative di molti e forse anche le sue. Cosa ci provoca e suggerisce quell’incontro di 800 anni fa? Quali esempi di dialogo tra cristiani e musulmani si possono rintracciare oggi? Quali conseguenze si sono generate da questo incontro?

Al gazebo sul sagrato della Chiesa di San Pietro di Gallarate sarà possibile ricevere tutte le informazioni sul Meeting per l’Amicizia dei Popoli di Rimini – Edizione 2022 Sarà inoltre possibile sostenerlo: a fronte di una donazione si potrà ricevere una bottiglia di ottimo Lambrusco di Sorbara e un vasetto del pluripremiato miele varesino.

Gli orari

Sabato 10:00-12:30; 17:00-19:30; 21:00-22:30;

Domenica: 10:00-12:30; 17:00-19:30.