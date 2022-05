Un giugno a tutto sport a Comerio con BeeComFest. Appuntamento dal 9 al 12 giugno nell’area feste di via Giardini.

Ci sarà la torre di arrampicata con prove gratuite per under 13 giovedì 9 e venerdì 10 giugno in collaborazione con il CAl Gavirate (per info: Daniele 349 217 3905).

Spazio anche Mtb ride ed Enduro ride: venerdì 10 giugno”secret” MTB night ride e sabato 11 giugno gravel ride, mentre domenica 12 giugno spazio all’enduro in collaborazione con All4cycling Gazzada, Boar Mtb school e Fox. Iscrizione gratuita, massimo 50pp ammesse. Per info: Luca 392 784 1243.

Ci sarà anche il torneo di calcio tutte le sere da giovedì 9 a domenica 12 giugno (finali), dalle 20:30: ammessi massimo 8 giocatori per squadra, iscrizione a soli 2€ a persona. Per info: Francesco 327 189 4093, Alessandro 380 188 1244.

Dalle 20 musica live e Prins Willem Truck, gelato artigianale, panini, patatine, birra e bibite.