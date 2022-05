A Valganna attività antidroga dei carabinieri, due persone fermate

Attività antidroga da parte dei carabinieri di Luino che nella giornata di ieri hanno fermato due persone a Valganna. Ancora nessuna conferma ufficiale, il sindaco conferma attività da parte delle forze dell’ordine, «ma non abbiamo altri articolari», particolari su cui i militari mantengono il più stretto riserbo, anche se fonti giornalistiche presenti sul posto hanno assistito al blitz (immagine di repertorio).

Una situazione, quella dei boschi della Valganna, che preoccupa non poco sia gli amministratori, sia gli investigatori che stanno cercando di arginare il continuo traffico di sostanze stupefacenti nella zona che vede decine e decine di acquirenti muoversi alla ricerca di droga in una situazione difficile da tenere sotto controllo in quanto piuttosto fluida sul piano della presenza dei pusher e degli stessi acquirenti.

Due settimane fa altro blitz del nucleo operativo di Luino nelle grotte che sovrastano la zona di San Gemolo: in questo caso tende, vettovagliamento, e vestiti per sostenere le notti nelle grotte sono stati trovati dai militari.