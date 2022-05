Vandali spezzano una statua alle Fornaci di Cunardo

Una statua delle Fornaci di Cunardo è stata distrutta. Si tratta di un’opera firmata dall’artista Silvio Monti che si trovava all’esterno del museo a cielo aperto, dove da sempre vengono esposte alcune delle opere realizzate dagli artisti in questo luogo così unico e originale. La statua è stata distrutta domenica scorsa, durante l’ora di pranzo. «Siamo andati via verso mezzogiorno e quando siamo tornati abbiamo trovato la brutta sorpresa», racconta Giorgio Robustelli, anima delle Fornaci.

Robustelli spiega che la statua non ha mai avuto una stima economica: «L’artista l’ha realizzata appositamente per noi, non abbiamo mai pensato di venderla e per questo non so dire, così su due piedi, che valore può avere. Era qui da diversi anni, bisogna considerare che è stata realizzata tra il 1985 e il 1990».

La statua è stata spezzata a metà e sembra si tratti di un atto vandalico: «Spero si tratti di un episodio che non si ripeta più. Un gesto del genere non ha nessun senso». E continua: «Ho portato questo posto fino a qua, ma non ho più le energie di una volta. Ci vuole qualcuno che abbiamo la voglia di portar avanti questo progetto».