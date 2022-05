Ventuno vetture a motore “ecologico” si contendono il 1° Varese EcoGreen

Scatta dal pieno centro cittadino, piazza Montegrappa, e si sviluppa soprattutto sulle strade della Valganna il 1° Varese Ecogreen, gara di regolarità per vetture a basso impatto sull’ambienteorganizzata dalla sezione provinciale dell’Automobil Club Italiano (ACI).

Nella giornata di sabato 21 maggio andrà in scena una manifestazione in qualche modo storica: ventuno concorrenti, ciascuno al volante di un veicolo “green” (elettrico, ibrido, a metano, a gpl, o bi-fuel), si confronteranno su cinque tratti cronometrati che andranno percorsi con grande precisione per ridurre al minimo le penalità e aggiudicarsi così la vittoria.

La partenza sarà data alle ore 9,30 e a fare da apripista ci sarà una safety car d’eccezione, una Porsche Tycan (elettrica) mentre l’arrivo è previsto in serata con la cerimonia finale e le premiazioni (intorno alle 19) alle quali parteciperà anche il sindaco Davide Galimberti con altre autorità. Nel corso della giornata intanto, sarà allestita una esposizione di auto e moto ecologiche con la possibilità di effettuare test e di confrontarsi sulle novità del mondo della mobilità verde.

Cinque i comuni toccati dalla manifestazione: oltre al capoluogo saranno infatti utilizzate le strade di Valganna, Cugliate Fabiasco, Marchirolo e Marzio, una precisa scelta di AC Varese che ha voluto valorizzare i piccoli centri del nord della provincia, coinvolgendoli in questo evento.

«In occasione dell’esordio di AC Varese come organizzatore di eventi sportivi per promuovere la mobilità sostenibile, vedremo una ventina di piloti sfidarsi in una gara valida anche come prima tappa del Trofeo Nazionale Green Hill Climb dedicato ai veicoli a energie alternative» ricorda Giuseppe Redaelli, presidente dell’Automobile Club Varese. «Una sfida che abbiamo colto con grande entusiasmo e molto impegno. Coniugare lo sport al vivere sostenibile è una scelta vincente che può dare un esempio concreto e pratico a tutti i cittadini su come sia possibile spostarsi con mezzi privati più efficienti e meno inquinanti. Questo evento riesce a coniugare la corretta informazione culturale, sull’uso più consapevole dell’auto».

La carovana di auto sarà aperta da una Mercedes EQB affidata a Gianni Giudici, pilota con solida esperienza in pista tra Italia, Europa e DTM. Tra gli iscritti il rallysta Giuseppe Bosetti e il suo “socio” youtuber Simone Caroleo, il primo su una Cupra, il secondo con una Smart entrambe completamente elettriche. Il campione nazionale delle specialità “alternative”, Nicola Ventura guiderà una Renault Clio ibrida a biometano mentre il tre volte tricolore e vice campione del mondo Vincenzo Di Bella porterà in corsa una VW Golf a metano. Molti, comunque, i concorrenti che hanno già alle spalle un palmares importante nella mobilità sostenibile. In palio, oltre alla classifica generale, anche i premi speciali al miglior under 30, alla prima donna, ai primi classificati di ognuna delle cinque prove e agli esordienti del Trofeo Green Hill Climb.

«Ringraziamo AC Varese che ha colto lo spirito sportivo e attento alla sostenibilità di queste manifestazioni dedicate alle energie alternative, messe in campo da ACI Sport e dalla FIA – spiega Angelo Raffaele Pelillo, presidente della commissione Mobilità Sostenibile ACI e vice presidente di quella che la FIA (la federazione mondiale dell’auto) dedica a all’elettrico e alle nuove energie – In questo evento vedo la sintesi di tutti gli obiettivi strategici che possiamo ritrovare anche a livello internazionale».