A8 Milano-Varese, chiudono per una notte l’allacciamento A52 e gli svincoli di Gazzada Schianno e Buguggiate

per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale sulla A8 Milano-Varese, previste in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 15 giugno alle 5 di giovedì 16 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano , per chi proviene da Milano ed è diretto verso Monza.

In alternativa, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano verso Rho e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Mazzo di Rho;

, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Monza. In alternativa, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano verso Rho e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Mazzo di Rho; sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Gazzada Schianno, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate o di Castronno;

per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate o di Castronno; sarà completamente chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada o di Castronno.