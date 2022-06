Alla Boschina di Gallarate viene rinnovata la strada bianca

È la strada bianca più amata della città di Gallarate: è l’anello della Boschina, 1,1 chilometri frequentatissimi da runner, ciclisti, passeggiatori vari. Bici escluse, dal punto di vista dei veicoli la strada è aperta al solo traffico di residenti e “frontisti”, ma il transito di mezzi e il dilavamento delle acque ricrea – nel tempo – buche lungo la strada.

Per questo il Comune mette mano ora a un bel tratto dell’anello, per risistemarlo colmando le buche e sistemando la superficie con nuovi tratti in calcestre a base di cemento bianco. I lavori sono già in corso e “prendono spunto” dal precedente intervento realizzato nel 2018 a cura dell’allora assessore Rech sul tratto più ammalorato, quello in leggera pendenza dove l’effetto erosivo dell’acqua aveva creato buche profonde.

Il nuovo intervento ha un costo di 100mila euro circa,lla fine dei lavori l’intero anello sarà in calcestre bianco.

Con questo intervento viene rinnovato completamente l’anello, a distanza di dieci anni dal precedente rinnovo della pavimentazione, risalente appunto al 2012 (quando si impiegò uno stabilizzato che lasciava l’aspetto di strada sterrata, al termine di un lungo confronto con i residenti e dopo aver accantonato un invasivo progetto di allargamento della strada).

Ora attenzione alla manutenzione ordinaria

Una volta completato l’intervento, ci si augura che nel tempo l’amministrazione sia in grado di assicurare la manutenzione costante, soprattutto per garantire il deflusso dell’acqua, evitare che si formino pozze e che queste rovinino il fondo della strada. È una preoccupazione che deriva dal fatto che da sempre poca cura è stata messa nei canali di scolo delle acque, con effetti negativi sulla “tenuta” del manto, come già notavano alcuni lettori di VareseNews anni fa.

La pulizia dei canali di scolo e gli interventi “rapidi” sulle buche che si vanno formando sono lavoro che in montagna fanno – a poche ore dai temporali – gli operai forestali. Ma anche la vicina via Gaggio a Lonate Pozzolo è sempre curata in modo tempestivo dai volontari.

Visti i costi dei progressivi ripristini, c’è da augurarsi appunto che si ponga la massima attenzione nel tempo: il luogo lo merita.

Va infine ricordato che in zona Boschina è prevista anche l’apertura della nuova strada di uscita dal “quartiere” di via Indipendenza verso via Bertacchi, approvata dal consiglio comunale, fermata dal TAR e ora in attesa di un nuovo provvedimento autorizzativo.