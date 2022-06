Cenando a Gallarate: le strada diventa festa e ristorante

A Gallarate è il momento della festa di strada del “Cenando”, la formula che prevede tavoli in strada dove cenare scegliendo tra menù e piatti proposti dagli esercenti delle vie. Mercoledì 30 giugno si parte con il “Cenando in via Manzoni”.

Ma la proposta non è solo food: «Vorrei che queste due serate possano essere vissute come una vera e propria “festa di via”, dedicate allo shopping & al food, creando aggregazione, voglia di condivisione, promuovendo da parte del DUC non solo le attività di somministrazione, bar e ristoranti che stanno portando sempre più gente in centro soprattutto la sera, ma anche i negozi di vicinato» dice Paolo Martinelli, manager del Distretto del Commercio.

«Pertanto si cenerà in via Manzoni (30 giugno) e in via Mazzini (7 luglio) comodamente seduti negli spazi riservati ai bar/ristoranti con un plateatico allargato, si potrà fare acquisti nei negozi delle vie che aderiranno con una apertura serale straordinaria, potendo esporre anche all’esterno delle proprie vetrine, con un sottofondo musicale e un deejay set dedicato alla musica degli anni ‘70 e agli anni ‘80. Esprimo un particolare ringraziamento alla nostra Amministrazione, che ancora una volta, ha prestato particolare attenzione al commercio della città, concedendo il patrocinio alle due serate, ai ristoratori e ai commercianti che hanno deciso di aderire all’iniziativa».

«Quindi non mi resta che augurare: let’s do shopping! let’s eat and drink! and enjoy the music!».

Qui potete scaricare il”menù” che sarà proposto in via Manzoni dai diversi ristoranti e locali.