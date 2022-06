Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: L’IMMAGINAZIONE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Buongiornissimo!

Ci è sempre piaciuto questo saluto carissima Debora, tanto da prenderlo in prestito, speriamo non ci siano i diritti d autore, se c’è da pagare vai da Arna che anche se squattrinato qualche euro ce l’ha…

Allora bella gente, pronti? Brillanti e operativi? Vi facciamo i complimenti perché da quando avete indossato i vostri occhiali nuovi siete stupendi! Non intendiamo dal punto di vista fisico, ma parliamo di bellezza interiore!

Adesso vi sveliamo un segreto segretissimo: se vi sedete tranquilli, fate partire la vostra canzone preferita, chiudete gli occhi, fate un bel respiro profondo e accendete l’interruttore del vostro incredibile viaggio, mettendo una mano sul cuore scoprirete il potere magico dei vostri occhiali: L’ IMMAGINAZIONE!

Tutti voi avete provato almeno una volta nella vita quella sensazione brividosa (esiste in italiano? boh…) che l’immaginazione vi trasmette già da ora. Vi fa volare in mondi paralleli, dove una speciale energia invisibile, ma presente dentro di voi, vi permette di volare con la vostra vera natura, lontano dalla vita che pensate reale, lontano dalle costruzioni che vi create, e vi fa viaggiare in direzione dei vostri sogni più belli!

SÌ! L’immaginazione è il vostro Superpotere!

Quando siete stati capaci di immaginare con tutta la vostra intensità, con grande fede, avete realizzato l’inimmaginabile, cioè trasformare i sogni in realtà! Qualcuno può dirmi il contrario??? Dal vostro silenzio capiamo che abbiamo ragione!

È fondamentale immaginare con grande volontà, credendoci veramente perché quando l’avete fatto, avete modellato la vostra vita trasformando quelle fotografie mentali nella vostra vita desiderata. È capitato anche a noi perché quando abbiamo immaginato di essere i migliori Papà del mondo e poi lo siamo diventati (con tutto il rispetto di voi papà che state leggendo)!

Quindi, prima dell’intervallo: seduti, canzone preferita, occhi chiusi, profondo respiro, mano sul cuore e….IMMAGINAZIONE…perché “L’IMMAGINAZIONE È PIÙ IMPORTANTE DELLA CONOSCENZA”, e se lo diceva anche lui…

Splendida giornata, spettacolo spettacolare settimana.

Continua a Sognare e a immaginare!

Luca&Simone