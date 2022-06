Dalla notte bianca ai concerti: tutti gli eventi dell’estate a Somma Lombardo

Cinema sotto le stelle, concerti, spettacoli teatrali, con attenzione particolare ai bambini e alle famiglie: sta per iniziare la lunga estate a Somma Lombardo, costellata di numerosi eventi per stare insieme, che hanno inizio mercoledì 22 giugno e si concludo sabato 10 settembre.

«Ringrazio tutte le associazioni che si sono rese disponibili a dare una mano al Comune perché veniamo da due anni difficili. Grazie anche agli uffici comunali», ha affermato l’assessora alla Cultura, Donata Valenti, durante la presentazione del ricco calendario questa mattina, mercoledì 15 giugno.

“E…state insieme”

«Si parte settimana prossima con un programma variegato, con attenzione alle famiglie dei più piccoli»: infatti il primo appuntamento è mercoledì 22 giugno con la proiezione de I Croods 2 al campo sportivo delle scuole Macchi (alle 21).

«I cinema sotto le stelle quest’anno saranno ai campi sportivi delle scuole o all’oratorio, anziché al Castello di San Vito, per avere un clima più famigliare: ci sarà anche la possibilità di stendere un telo e fare un pic nic. Per la prima volta anche Maddalena avrà il suo cinema sotto le stelle: è sempre stato detto che Somma è policentrica e noi vogliamo raggiungerli tutti», spiega Valenti. Gli altri appuntamenti sono mercoledì 6 luglio, con la proiezione di Un amico straordinario (ore 21), nel cortile del palazzo comunale; giovedì 14 luglio con King Richard (ore 21) in piazza Santo Stefano a Mezzana; si prosegue con Se mi vuoi bene, giovedì 21 luglio (ore 21) all’oratorio di Maddalena, e, infine, mercoledì 3 agosto al campo sportivo di Coarezza (ore 21) con Il giorno più bello.

Tra gli appuntamenti concertistici ve ne sono due che rientrano in festival musicali più grandi: il Festival Lago Cromatico e il festival Terre e laghi. Al primo è collegato il concerto con musiche medievali dell’ensemble Micrologus di venerdì 1 luglio, alle 21, al Castello Visconti di San Vito; nel circuito del secondo rientra, invece, l’appuntamento del 10 settembre in sala polivate (ore 21) con le Favole al telefono di Gianni Rodari, portate in scena dalla compagnia Assemblea teatro.

Il ritorno della notte bianca

Tra tutti gli eventi, spicca la notte bianca, che quest’anno torna dopo due anni di stop forzato dalla pandemia di Covid-19, con una novità: il tema anni Sessanta. Sarà sabato 9 luglio nel centro storico, a partire dalle 17.

«I commercianti vogliono festeggiare la riapertura il giorno prima dell’inizio dei saldi. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare e vestirsi anni Sessanta», ha commentato l’assessore al Commercio, Francesco Calò, «sarà la festa del commercio dove ogni commerciante sarà protagonista sull’asse del Sempione (che sarà chiuso al traffico dal pomeriggio: dalla rotondina di via Giovane Italia al castello). I commercianti si stanno dando molto da fare, noi cercheremo di dare a tutti il senso di frivolezza che ci è mancato».

Oltre all’asse del Sempione ci sarà un piccolo villaggio hippy a piazza Pozzo. Gli stand dei commercianti saranno organizzati secondo auto anni Sessanta: intorno alle macchine d’epoca ci sarà lo stand grazie alla collaborazione del Vams di Varese.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni chiamare al numero 0331 989095 oppure scrivere una mail a urp@comune.sommalombardo.va.it