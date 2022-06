Fallimento Rete55 Evolution Spa, invito a offrire

TRIBUNALE DI VARESE

FALLIMENTO N. 11/2022 RETE 55 EVOLUTION SPA

INVITO A OFFRIRE

La procedura in epigrafe pone in vendita:

LOTTO 1 – Azienda avente ad oggetto la “produzione di programmi radio/televisivi e relativa distribuzione” composta dai beni di cui ai successivi lotti. Prezzo base € 339.470,00. Rilancio € 10.000,00;

in subordine

LOTTO 2 – Asset immateriali LCN88+testate giornalistiche. Prezzo base € 200.000,00. Rilancio € 10.000,00;

LOTTO 3 – Autocarro Fiat Fiorino targa ES494XM. Prezzo base € 2.000,00. Rilancio € 100,00;

LOTTO 4 – Autocarro Fiat Fiorino targato EB151CD. Prezzo base € 1.000,00. Rilancio € 100,00;

LOTTO 5 – Beni materiali costituiti da mobili e arredi ufficio, macchine ufficio elettroniche ed attrezzature tecniche specifiche. Prezzo base € 62.300,00. Rilancio € 5.000,00;

LOTTO 6 – Archivio storico delle trasmissioni in formato digitale e cassettato. Prezzo base € 74.170,00. Rilancio € 5.000,00;

Cauzione 10% prezzo offerto.

Non si darà luogo alla assegnazione dei lotti 3, 4, 5 e 6 se non perverranno offerte con relativa aggiudicazione per il lotto 2.

Apertura delle buste il 11/07/2022 ore 09:30 in Varese (VA) – Via Cavour, 42 presso lo studio Marco Bianchi – Adriano Cartabia – con termine per la presentazione delle offerte il 08/07/2022 entro le ore 12:00.

G.D. Dott. Valentina Leggio – Curatore Dott. Marco Bianchi tel. 0332232176

Invito ad Offrire, Perizia e documentazione di dettaglio pubblicata sul sito ministeriale Portale delle Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/