Una festa per i vent’anni della fondazione Piatti di Besozzo

In occasione del ventesimo compleanno del CRS di Besozzo, Fondazione Piatti e Anfass Varese è in programma un momento di festa.

L’appuntamento è per il 21 giugno, alle 16 e 30 (Via Pergolesi, 26). Un momento di condivisione, aperto a tutti, che si aprirà con un breve saluto istituzionale, seguirà un momento di festa con bolle di sapone, trucca bimbi e gli amici di Cuori Eroi. In conclusione un momento musicale con sorpresa, gelato per i bambini e aperitivo per i grandi.