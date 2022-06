Gli insegnanti delle scuole di Brebbia premiati col Fagiolino d’oro

Nella serata di sabato 25 giugno il sindaco di Brebbia Alessandro Magni ha consegnato il Fagiolino d’oro 2022. Si tratta di un riconoscimento assegnato a quelle persone o enti che attraverso la loro attività abbiano reso illustre il nome di Brebbia.

Quest’anno a essere premiati sono stati gli insegnanti dei due istituti del paese. «La scelta dei genitori di iscrivere i propri figli nelle nostre scuole – commenta l’amministrazione comunale -, non è più generata solo dalla mancanza di istituti nel proprio territorio, ma negli ultimi anni è divenuta una scelta consapevole ed idonea per il loro percorso scolastico e a testimonianza di ciò abbiamo saputo che quest’anno avremo cinque classi prime all’istituto secondario di primo grado. Questo non è dovuto solo alla qualità dei servizi che in questi ultimi anni il Comune ha offerto, ma alla presenza di un corpo docente in grado di seminare cultura e di accompagnare bambini e ragazzi, nella loro crescita, rendendoli capaci di scegliere il proprio futuro».

«Questo premio – aggiunge il primo cittadino – rappresenta la valorizzazione di tutto l’ambiente scolastico e non solo del singolo insegnante e professore. Un lavoro di squadra che si ripete oggi giorno e che contribuisce al buon nome degli istituti scolastici di Brebbia. Non voglio parlare della pandemia che ha sconvolto il nostro Paese, ma ci tengo a ringraziare tutti voi anche per i momenti difficili affrontati e le soluzioni trovate per non interrompere il percorso educativo, se pur fra mille difficoltà».