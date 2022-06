“Grazie ai professori dell’Isis di Luino per questi cinque anni insieme”

Buongiorno a tutti,

sono una studentessa di diciotto anni che ha appena concluso il percorso di studi presso l’Isis Città di Luino Carlo Volontè, settore Turismo.

Per me è stato un anno molto difficile… ho sofferto e soffro tuttora di un grave problema di salute, che non mi ha permesso di seguire il normale svolgimento delle lezioni in presenza.

Con questo scritto ringrazio della collaborazione la preside Antonella Capitanio e il corpo docente, in particolar modo il professore Gianluca Bianchi ho potuto terminare, nonostante le difficolta, il mio percorso scolastico.

Tengo a ringraziare pubblicamente la scuola che si è rilevata essere un ente pronto, vicino e disponibile a soddisfare e sostenere le esigenze dei propri studenti e delle studentesse.

Ringrazio il corpo docente e lo psicologo offertomi dalla scuola Alessandro Maggi che mi ha sostenuta nei primi mesi del percorso.

Purtroppo, non ho avuto modo di seguire l’anno insieme ai miei compagni che nonostante tutto mi sono stati molto vicini; nonostante le difficoltà, l’appoggio dei docenti e dei miei compagni, non è mai mancato e non smetterò mai di ringraziarli.

Durante questo anno scolastico, ho intrapreso un percorso di didattica a domicilio e grazie ad esso sono arrivata alla maturità anche con un’ottima media, che rispecchia le mie attitudini e considera i cinque anni trascorsi all’Isis.

Ora sto seguendo un percorso comunitario che spero mi riporti alla vita di un’adolescente qualsiasi.

Ancora grazie dal più profondo del mio cuore alla scuola e soprattutto ai miei meravigliosi insegnanti che mi hanno seguita e sostenuta per ben cinque anni.

Un grazie caloroso anche da parte di tutta la mia famiglia.

Con affetto e gratitudine

una studentessa dell’Isis Città di Luino Carlo Volontè