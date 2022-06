“Grazie alla coppia che mi ha soccorso in via Gasparotto a Varese”

«Vorrei ringraziare le due persone che mi hanno assistito e sono state al mio fianco fino all’arrivo dei soccorsi». A distanza di una settimana dall’incidente che l’ha vista coinvolta, una donna di 43 anni, rimasta ferita in un incidente avvenuto in via Gasparotto a Varese, ci ha contattato per pubblicare un messaggio di ringraziamento.

I postumi dell’impatto – era caduta dalla moto dopo lo scontro con un’automobile ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo – sono in via di guarigione ma il pensiero dopo quanto accaduto va a chi le è stato vicino in quel delicato momento.

«Ringrazio i medici e i soccorritori – ci scrive la donna – e in particolare un signore e una signora che mi hanno aiutato e mi sono rimasti vicino fino all’arrivo dell’ambulanza».