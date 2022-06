Il 28 giugno il Consiglio comunale di insediamento dell’amministrazione Castagnoli

Sarà il piazzale antistante il Municipio di Gerenzano, tempo permettendo, ad ospitare il Consiglio comunale di insediamento dell’amministrazione guidata dalla neo sindaca Stefania Castagnoli.

La data è quella di martedì 28 giugno alle ore 21, in via Duca degli Abruzzi 2, dove i consiglieri eletti si riuniranno per la trattazione dei passaggi formali previsti dalla normativa: tra questi la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione della nuova Giunta e la presentazione delle linee programmatiche.

Il Comune informa che in caso di maltempo la seduta si terrà nella sala consiliare del Palazzo Municipale.