La festa del Rugby è alle porte per tre serate di sport, musica e divertimento. Un grande ritorno sul palco della festa sarà quello dei Sicks, storica band varesina: Andrea Minidio, Michelangelo Rugo, Andrea Balliano, Andrea De Paola e Gabriele Ronchi suoneranno con alcuni amici in una edizione 2022 di “Sicks and friends”.

“La particolarità di quest’anno sarà che per la prima volta dopo l’ultimo concerto del 2015 torneremo alla formazione originale con tutti i cinque membri fondatori della band – racconta Andrea Minidio – Ci saranno tre importanti reunion, OTR, Hotelpry e noi, di tre band storiche che si avvicenderanno con ragazzi giovanissimi – conclude – il nostro desiderio è che questa edizione musicale della festa sia un auspicio positivo per tuta la comunità, e che musicisti, fonici e tutti i lavoratori del comparto musicale si possano rialzare dalle difficoltà della pandemia”.

Tra gli ospiti sul palco venerdì 10 Stefano Morandini, Stefano Bruno, Alessandro Cerea e altri.