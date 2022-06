Il post di Zuckerberg: “È la fine di un’era”

Mark Zuckerberg ha fatto un post per commentare l’addio del suo braccio destro e amica Sheryl Sandberg che dopo 14 anni ha deciso di lasciare Facebook, anzi, Meta, la società che gestisce e controlla tutti i brand del social network.

È la fine di un’era. Dopo 14 anni, la mia cara amica e compagna Sheryl Sandberg si dimetterà da COO di Meta. Quando Sheryl si è unita a me nel 2008, avevo solo 23 anni e non sapevo quasi nulla sulla gestione di un’azienda. Avevamo costruito un grande prodotto, il sito Facebook, ma non avevamo ancora un’azienda redditizia e stavamo lottando per passare da una piccola startup a una vera organizzazione. Sheryl ha architettato la nostra attività pubblicitaria, ha assunto grandi persone, ha forgiato la nostra cultura manageriale e mi ha insegnato a gestire un’azienda. Ha creato opportunità per milioni di persone in tutto il mondo, e merita il merito per gran parte di ciò che Meta è oggi. È insolito che una partnership commerciale come la nostra duri così a lungo. Penso che il nostro l’abbia fatto perché Sheryl è una persona, un leader, una partner e un’amica così fantastica. Lei tiene profondamente alle persone della sua vita ed è generosa nel coltivare relazioni e aiutarti a crescere come persona. Lei mi ha insegnato tanto ed è stata presente per molti dei momenti importanti della mia vita, sia personalmente che professionalmente. Sia che attraversiamo le diverse transizioni che abbiamo fatto come azienda nel corso degli anni, sia quando ha sostenuto me e Priscilla mentre affrontavamo le sfide avendo figli, la nostra partnership è sempre stata più profonda del semplice business. Mi mancherà gestire questa compagnia con Sheryl. Ma sono felice che continuerà a far parte del nostro consiglio di amministrazione, così potremo beneficiare della sua saggezza e della sua esperienza anche dopo che avrà superato il suo ruolo di management quotidiano nei prossimi mesi. Guardando avanti, non ho intenzione di sostituire il ruolo di Sheryl nella nostra struttura esistente.

Non sono sicuro che sarebbe possibile, visto che è una superstar che ha definito il ruolo di COO nel suo modo unico. Ma anche se fosse possibile, penso che Meta sia arrivata al punto che ha senso che i nostri gruppi di prodotti e aziende siano più strettamente integrati, piuttosto che avere tutte le funzioni aziendali e operative organizzate separatamente dai nostri prodotti ts. Una delle più grandi eredità di Sheryl è l’incredibile squadra che ha costruito. Alcuni di questi leader si sono già fatti avanti in ruoli più importanti riferendomi, come Nick Clegg come Presidente, Global Affairs e Jennifer Newstead come Chief Legal Officer. Marne Levine, il nostro Chief Business Officer e il miglior imprenditore che gestisce le nostre partnership, riferirà a Javier Olivan in modo che il nostro gruppo di prodotti Ads and Business Platform sia più vicino al Meta Business Group. Javi diventerà il nostro prossimo Chief Operating Officer poiché ora guiderà i nostri prodotti pubblicitari integrati e business oltre a continuare a guidare le nostre infrastrutture, integrità, analisi, marketing, sviluppo aziendale e crescita. Ma questo ruolo sarà diverso da quello che ha fatto Sheryl. Sarà un ruolo più tradizionale da COO, dove Javi sarà concentrato internamente e operativamente, basandosi sulla sua forte esperienza nel rendere la nostra esecuzione più efficiente e rigorosa. Come parte di questo, Molly Cutler, la nostra VP Risposta Strategica, si unirà al team di Javi e si presenterà a Naomi Gleit. Justin Osofsky riferirà a Chris Cox. Oltre al suo ruolo di supervisionare la Global Operations e l’organizzazione imprenditoriale di Instagram, Justin si assumerà ora un’ulteriore responsabilità creando un team di contenuti che lavora tra gli affari e i prodotti t hat allenerà i nostri sistemi di raccomandazione AI per aiutarti a scoprire il più possibile contenuti interessanti, pertinenti e personalizzati su Facebook e Instagram. Lori Goler, il nostro capo del popolo, ora riferisce direttamente a me.

Maxine Williams, la nostra Chief Diversity Officer, continuerà il suo ruolo nel nostro team People, lavorando anche nel mio staff.

Questi sono tutti leader di talento ed esperienza con cui ho lavorato a stretto contatto nel corso degli anni, e sono sicuro che continueranno a fare un grande lavoro in questa nuova struttura. Sono triste che stia arrivando il giorno in cui non potrò lavorare così a stretto contatto con Sheryl. Ma più di ogni altra cosa, sono grato per tutto quello che ha fatto per costruire Meta. Lei ha fatto tanto per me, per la nostra comunità e per il mondo e stiamo tutti meglio per questo.