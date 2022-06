Le fotografie di Giorgio Colombo e il rapporto con Adriano Olivetti, un incontro a Villa e Collezione Panza

Il museo di arte contemporanea propone una serie di incontri al tramonto: il primo è per mercoledì 29 giugno ed è dedicato al fotografo le cui opere sono esposte in villa e al suo rapporto con l’Olivetti Corporate Image

Vivere Villa Panza e la sua collezione al tramonto, incontrando artisti, attori, fotografi, esperti che fanno parte della sua storia per conoscere, interpretare e scoprire aneddoti sempre nuovi sul museo di arte contemporanea.

Da mercoledì 29 giugno, nelle sale della villa sul colle di Biumo di Varese, prende il via un ricco calendario di appuntamenti al tramonto. La villa resterà aperta eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire ai visitatori l’esperienza di godere della particolare atmosfera delle sere estive e partecipare a iniziative speciali.

Il primo appuntamento di “Incontri al tramonto a Villa Panza con…” è per mercoledì 29 giugno alle ore 18.30. In occasione della mostra “Giorgio Colombo. Fotografie dalla Collezione Panza. 1975 – 1992”, la Villa propone un ciclo di incontri ed eventi tematici per approfondire la figura di Giorgio Colombo, per 25 anni fotografo ufficiale della Collezione Panza, alla presenza dell’autore.

Sarà l’occasione per esplorare il rapporto di Colombo con l’Olivetti Corporate Image; interverranno Giuseppina Caccia Dominioni Panza, Direttore dell’Archivio Panza Collection di Mendrisio, Alberto Saibene, saggista e curatore degli scritti di Adriano Olivetti, e Marcella Turchetti dell’Archivio Olivetti di Ivrea. Ingresso all’evento gratuito.

Possibilità di aperitivo dalle 17.30 alle 19.00 a cura di Ristorante Luce su prenotazione al 0332 242199

Per visitare la villa e la mostra Giorgio Colombo. Fotografie dalla Collezione Panza. 1975 – 1992

prenotazione su: www.villapanza.it

Villa e Collezione Panza propone inoltre, “Opere in scena”, un ciclo di incontri dedicato alle opere della Collezione Panza. Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, è un racconto itinerante e immersivo che rielaborerà in chiave teatrale, poetica e musicale questo perfetto connubio tra arte e natura. Gli incontri andranno in scena martedì 5, 12 e mercoledì 20 luglio alle ore 19. Martedì 5 con Alessandro Cadario, Direttore d’orchestra, martedì 12 con Andrea Chiodi, regista teatrale e mercoledì 20 con Federica Fracassi, attrice

Dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce su prenotazione: tel. 0332 242199. Ingresso agli incontri: Intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 7; Iscritti FAI e National Trust € 6; Studenti 19-25 anni € 10. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito.

Infine, un ciclo di serate all’insegna della musica jazz è atteso per mercoledì 3 agosto e domenica 7 settembre: un’occasione speciale per gustare un aperitivo nell’atmosfera unica del giardino e per scoprire la collezione permanente, le installazioni site-specific e la mostra dedicata al fotografo Giorgio Colombo.

Ingresso agli incontri: Intero € 35; Iscritti FAI e National Trust € 25; Studenti 19-25 anni € 30. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito.