L’RSA Maria Immacolata di Varese cerca un Medico Responsabile

L’ Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto gestisce la RSA Maria Immacolata di Varese con 90 posti letto accreditati e ricerca un Medico Responsabile che segua anche le attività di reparto e i turni di reperibilità, per un impegno totale settimanale di almeno 25 ore.

Il Responsabile si occuperà di programmare le attività sociosanitarie rispettose della dignità della persona anziana, atte al mantenimento di elevati standard di qualità e in un contesto lavorativo religioso.

Costituiranno titolo preferenziale, ai fini della selezione, l’essere in possesso di una specializzazione in geriatria o l’aver maturato una consolidata esperienza all’interno di servizi sociosanitari per anziani e approfondita conoscenza degli aspetti normativi specifici per la regione Lombardia (redazione fascicolo sanitario utente, requisiti di accreditamento UdO sociosanitarie…)

Ci si aspetta che il Responsabile sanitario possieda forte senso di responsabilità personale, competenze organizzative, caratteristiche di leadership, capacità di lavoro in equipe multidisciplinare e di gestione dei conflitti.

Il Responsabile dipende dal Direttore Sanitario delle Opere e riporta per gli aspetti organizzativi al Responsabile dei Servizi Sociosanitari.

Inviare i curriculum a: silvia.bignamini@cdcsanfrancesco.it