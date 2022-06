A Luino raddoppia il servizio raccolta carta

L‘amministrazione comunale luinese, visto il dato della raccolta e il sensibile aumento degli utenti per il periodo estivo, ha disposto, in accordo con Comunità Montana, un passaggio integrativo della raccolta di carta, come già è stato fatto recentemente per le utenze non domestiche, in modo da portare la frequenza della raccolta da quindicinale a settimanale. Pertanto, a partire dal 1° luglio fino al 30 settembre il giorno di venerdì sarà dedicato alla raccolta della frazione umida, della plastica e di carta e cartone.

«Si raccomanda la collaborazione dei cittadini per un corretto e ordinato conferimento. In particolare per il cartone in eccedenza, per cui se non dovesse bastare il contenitore blu, si invita a rompere e piegare il cartone residuo limitandone il volume; tale materiale dovrà essere esposto di fianco al proprio contenitore. Si ricorda inoltre che si stanno predisponendo controlli da parte della polizia locale per reprimere il mancato rispetto delle regole e l’abbandono di rifiuti in maniera irregolare. Il decoro e la pulizia della nostra città dipende da tutti noi e ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Ringraziamo per la collaborazione e disponibilità e invitiamo a segnalare abusi e violazioni», concludono dall’amministrazione.