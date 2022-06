A Malnate un’ordinanza per limitare il consumo d’acqua

Anche a Malnate, così come in altre zone della nostra provincia, il periodo di siccità si sta facendo sentire. Nel pomeriggio di giovedì 16 giugno il sindaco ha emanato un’ordinanza per limitare il consumo di acqua potabile.

In particolare sarà vietato l’utilizzo di acqua potabile derivante dalla rete pubblica per riempire le piscine, lavare gli automezzi privati e innaffiare giardini e orti.

La nota del Municipio:

Si comunica alla cittadinanza che visto il perdurare del periodo di siccità e considerata la segnalazione del gestore della rete idrica di carenza di acqua nei pozzi comunali, il Sindaco ha emanato l’ordinanza numero 93/2022 atta a limitare il consumo di acqua potabile fatte salve le necessità domestiche, igienico-sanitarie, commerciali (ivi compresi autolavaggi) e produttive.

Nello specifico, la cittadinanza non potrà utilizzare acqua potabile prelevata dalla rete pubblica per quanto di seguito esposto:

– riempimento di piscine;

– lavaggio di automezzi privati;

– innaffiamento di giardini e orti privati;

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa variabile tra 200 e 500 euro. L’ordinanza sindacale ha durata di 120gg fatte salve differenti comunicazioni.

L’importanza dell’osservazione delle norme contenute è fondamentale nel rispetto della comunità e di un bene fondamentale come l’acqua. Il mancato rispetto arreca gravi danni a se stessi e alla città tutta.